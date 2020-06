Renzi contro il reddito di cittadinanza: "Educa a non fare una mazza"

Il reddito di cittadinanza? Insegna a non fare una mazza. Ne è co vinto Matteo Renzi che nel corso di una diretta Facebook attacca il provvedimento voluto dal Movimento 5 Stelle. Il leader di Italia Viva non ha peli sulla lingua e stronca senza se e senza ma il Rdc: "Macron può stare sulle balle ma ha un progetto. Bisogna educare i ragazzi al rischio: il reddito di cittadinanza è la cosa peggiore, li educa a non fare una mazza. C'è anche un problema nel gruppo dirigente del Paese, dai giornalisti agli imprenditori, che ha acconsentito un racconto del Paese che favorisce l'accontentarsi al 6 politico".