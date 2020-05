Elezioni regionali Toscana, nomi e indiscrezioni: ecco chi sarà candidato a Siena. Sorprese e conferme

di Alessandro Lorenzini

Coronavirus a parte, sarà una estate di campagna elettorale anche a Siena. Sembra infatti sempre più probabile che si possa andare al voto per la Regione Toscana fra la metà e la fine del mese di settembre, anche se si attendono naturalmente le decisioni da Roma sulle regionali, le amministrative e il referendum, con il probabile ricorso a un unico “election day”. Da una parte perché si teme che a ottobre possa esserci una nuova ondata di contagi, dall’altra per evitare più domeniche o giorni di possibili assembramenti ai seggi. Per questo nelle prossime settimane potrebbe riprendere il lavoro dei singoli partiti sul territorio, attorno ai candidati a presidente della Regione. Il cui quadro sembrerebbe definito, anche se il tavolo del centrodestra deve ancora ratificare la candidatura della leghista Susanna Ceccardi, designata da Matteo Salvini, ma non ancora “certificata” da Fratelli d’Italia e Forza Italia al tavolo regionale. In base agli equilibri nazionali stabiliti quasi un anno fa, la candidatura in Toscana spetta al Carroccio, ma ancora non c’è il via libero vero e proprio. Negli ultimi giorni sarebbe riemersa la candidatura del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che a fine gennaio aveva declinato l’invito per mancanza di tempo utile per la campagna elettorale. Tutto dipenderà dagli equilibri nel centrodestra. Sicuro della candidatura in rappresentanza del centrosinistra è Eugenio Giani, mentre Irene Galletti correrà per il Movimento Cinque Stelle e Salvatore Catello per il Partito Comunista. Tommaso Fattori sarà candidato di nuovo per “Toscana a Sinistra”.

CANDIDATI A SIENA Tutto da stabilire o quasi per i candidati a consigliere regionale, anche se i tempi cominciano a stringere e le consultazioni interne sono ripartite dopo lo stop per il Covid. In provincia di Siena il Partito Democratico punterà sulla ricandidatura di Simone Bezzini, che ha già dato disponibilità al segretario Andrea Valenti per il secondo mandato. Dal capoluogo il Pd spinge per un candidato cittadino. Stefano Scaramelli, altro consigliere regionale uscente e presidente della commissione sanità, sarà il candidato di Italia Viva (che appoggia Giani nel centrosinistra), nel listino del partito di Renzi dovrebbero esserci anche i due coordinatori provinciali Pamela Fatighenti e Riccardo Burresi. Più complicato capire come saranno composti i listini del resto dei tanti movimenti civici e non che appoggiano Giani. Nel centrodestra sembra sicura la candidatura di Riccardo Galligani per la Lega (attualmente è responsabile enti locali e consigliere comunale a Poggibonsi), Forza Italia dovrebbe puntare su Lorenzo Lorè, Fratelli d’Italia scegliere fra i presidenti di circolo cittadini Enrico Tucci, Alessia Pannone e Lorenzo Rosso. Per quanto riguarda il Movimento Cinque Stelle siamo rimasti ai candidati Maria Pica, Alessandro Panti e Pasquale Cappello, emersi dalle consultazioni via web dello scorso febbraio. Nicola Bettollini segretario della Valdichiana senese correrà per il Partito Comunista.