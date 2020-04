Forza Italia Siena, si è dimesso Pier Paolo Poggioni. Il partito ad Anita Francesconi e Maria Concetta Raponi

Cambio della guardia alla guida di Forza Italia a Siena. Pier Paolo Poggioni rassegna per motivi personali le dimissioni da coordinatore comunale. I coordinatori regionale Stefano Mugnai e provinciale Lorenzo Loré hanno preso atto della scelta e del subentro alla guida degli azzurri senesi della vice coordinatrice Anita Francesconi, coadiuvata dalla consigliera comunale Maria Concetta Raponi e dalla squadra che sarà in seguito comunicata. “Ringraziamo Poggioni per il lavoro svolto con abnegazione in questi mesi”, dichiarano Mugnai e Loré. “Sono stati mesi molto intensi e stimolanti – spiega Poggioni - avrei certamente continuato a lavorare per Forza Italia, ma motivazioni personali mi hanno portato a lasciare l’incarico".