Figurine del Palio, tutti in fila per l’ultima

Tutti in fila all’Entrone per l’ultima figurina. Tantissimi senesi si sono riversati in Piazza del Campo. Il Comitato Amici del Palio e Edizioni il Leccio celebrano così lo strepitoso successo di "FiguriAMOci SIENA”.

Per ringraziare tutti i Senesi, e non solo, per la passione e l’entusiasmo che hanno dimostrato, è stato organizzato proprio oggi 7 giugno 2019 un evento per distribuire (in omaggio) l’ultima figurina mancante, la n. 331, per completare l’album.

Ai collezionisti che, nell’occasione, presentano l’album già completo (ad eccezione ovviamente della n. 331) sarà riservata una gradita sorpresa.

La figurina sarà consegnata fino alle 21 di oggi.