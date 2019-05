Il Palio ancora sulla Rai

I Palii del 2019 e del 2020 saranno trasmessi regolarmente dalla Rai. Il Comune, Magistrato delle contrade e Consorzio per la Tutela del Palio hanno emesso un comunicato congiunto al termine di una serie di riunioni. "La proprietà di dette immagini appartiene al Comune, quale ente che sovrintende alla Festa e la dirige, ed alle diciassette contrade, quali attrici della festa, collettivamente rappresentate dal Magistrato e dal Consorzio - si legge nel comunicato. - I due contratti, stipulati dal Consorzio con Rai - Radiotelevisione italiana e con Rai Com nel 2018, permangono validi ed operanti, fatta salva ogni nuova e diversa evenienza, sino alla scadenza naturale, pertanto per le carriere ordinarie degli anni 2019 e 2020”. Spiega però che "esiste la necessità di arrivare, per il futuro, ad una modalità di gestione delle immagini di cui sopra innovativa rispetto a quella prevista dall’accordo".