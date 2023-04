Palio di Siena, il vincitore Tale e Quale secondo a Monticiano. Carburo: "E' battibile"

01 aprile 2023 a

Nella seconda giornata di addestramento dei cavalli da Palio iscritti al Protocollo, che si è svolta a Monticiano ieri (1 aprile 2023), ha destato curiosità la sconfitta di Tale e Quale nella terza corsa: è arrivato secondo dietro a Zaminde, la sorella di Sarbana. "Visto? - ha commentato Giosuè Carboni, che pure lo ha condotto bene e gli ha fatto rimontare posizioni. - Anche lui è battibile, Zaminde è andata più forte".

Enrico Bruschelli: "Zio Frac garantisce affidabilità, può stare in qualsiasi lotto di cavalli"



Nella prima corsa, invece, Carburo aveva vinto su Vankook, che ha mostrato ancora la sua potenza. Sul cavallo tuttavia restano dubbi dopo le difficoltà incontrate in Piazza nel luglio scorso: “Noi non dobbiamo convincere nessuno – ha detto Carburo. – Vankook non si è mai comportato male. Andiamo per gradi, se non lo vorranno a Siena vorrà dire che correrà altrove”.

