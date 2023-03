Palio di Siena, Tittia: "Viso d'Angelo buon cavallo ma non al livello dei più forti"

30 marzo 2023 a

C'era anche Giovanni Atzeni al primo appuntamento con il circuito di addestramento dei cavalli da Palio in vista della stagione 2023. Tittia, martedì 28 marzo a Mociano, non ha montato ma ha tenuto tutto sotto controllo, oltre a sviluppare discorsi e mezzi accordi con alcune delle dirigenze presenti.

Tittia: "Voglio riprovarci. Viso d'Angelo è in forma, può essere protagonista"

In pista, invece, c'erano Zio Frac e Violenta da Clodia, vale a dire i due barberi con i quali ha vinto le Carriere di Provenzano e dell’Assunta nel 2022. “Li ho visti bene - commenta. - Sono entrambi cavalli eccellenti”. C'era anche Viso d’Angelo, uno dei soggetti più attesi: fa parte proprio della scuderia Atzeni e nella circostanza è stato affidato a Stefano Piras. La tattica di Tittia. evidentemente, è quella di tenere basse le attese quando afferma: "E' un buon soggetto e ha qualità importanti, ma è ancora di un livello più basso rispetto a quelli che sono i cavalli più forti”. Di certo, però, non si sarà scordato che nello scorso luglio stava per soffiare la vittoria a lui e a Zio Frac, dimostrando negli ultimi metri di avere un passo superiore. Vedremo.

