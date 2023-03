Palio di Siena, Enrico Bruschelli parla di Zio Frac: "Può stare in qualsiasi lotto di cavalli"

29 marzo 2023 a

a

a

E' andata molto bene, a Mociano, la prima giornata di lavori di addestramento per cavalli da Palio ammessi al Protocollo del Comune: soggetti già in forma accettabile, visto il periodo, serio impegno chiesto dai veterinari e regolarmente garantito dai fantini, presenza di quasi tutti i big più attesi (non si è visto Remorex) che hanno ben impressionato. Nella seconda batteria, per esempio, ha destato ammirazione Zio Frac, vincitore del Palio di luglio 2022 nel Drago con Tittia.

Prima giornata a Mociano, attesi Tale e Quale, Violenta, Viso d'Angelo e Zio Frac

Enrico Bruschelli, suo proprietario e allenatore, commenta: “Sta bene, a uno come lui ormai devi insegnare ben poco. Per luglio può essere una sicurezza, può stare in ogni tipo di lotto. L'anno scorso ha vinto, ma un mese dopo, quando in Piazza c’erano tutti i migliori, non ha reso come a Provenzano. Non è un super favorito d'obbligo e quindi può rientrare in qualsiasi gruppo dei dieci intendano comporre i capitani". Al canape spera di esserci anche Bellocchio: "E' stato un inverno con diversi incontri e chiacchierate. Vediamo ora se si concretizzano in qualcosa di più”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.