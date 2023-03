Siena, comincia l'addestramento dei cavalli da Palio a Mociano

28 marzo 2023 a

Finalmente oggi pomeriggio (28 marzo 2023) inizia il percorso di addestramento per fantini e cavalli da Palio a Mociano. Nella prima batteria sarà in pista Tale e Quale, con Volpino e Una per Tutti. Tre cavalli da Piazza e da Palio. Nella seconda batteria Zio Frac, se la vedrà con Circe da Clodia e altri soggetti interessanti come Bryan de Marchesana, Ardavli e Trikke. Di assoluta qualità la terza batteria con la regina Violenta da Clodia. Ci saranno altri due cavalli che conoscono assai bene piazza del Campo: Schietta e Tabacco. In pista anche Takatursa e Unidos.

Oggi niente Mociano mentre a Pian delle Formaci si sono messi in luce Giannetti, Pes e Bellocchio

Reo Confesso e Astoriux attirano l’attenzione nella quarta batteria, dove ci sono anche Zeuri, Ungaros e Baaby Doll. Nella quinta molta attesa per Compilation, nella sesta ci sarà Viso d’Angelo, un altro dei barberi più sognati: correrà con Vitzichesu e Anì de Marchesana. La giornata si chiuderà con la settima batteria, in programma alle ore 18: ci saranno Vankook, Ares Elce e Urian.

