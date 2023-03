Siena, la Contrada del Drago a Foligno per incontrare il Rione Giotti

27 marzo 2023 a

Giornata da ricordare per la Contrada del Drago, che si è immersa nell'atmosfera della Quintana di Foligno facendo visita al Rione Giotti, vincitore dell’ultima Giostra. I giovani di Camporegio sono partiti dalla scuderia rionale, per poi visitare il Museo della Quintana dell'Ente Giostra. In seguito hanno pranzato alla Locanda del Prete di Rostoviglio e visitato il museo del Giotti, Societas Junctorum. “E’ stata una giornata molto positiva - racconta Luigi Consonni, consigliere del Rione, contradaiolo del Drago e organizzatore della visita della delegazione senese in Umbria. - I giovani ospiti sono rimasti molto colpiti dal museo dell’Ente Giostra, perché hanno scoperto una nuova realtà, diversa dal Palio di Siena, rimanendo entusiasti da questo evento e da tutta l’atmosfera che lo circonda. La condivisione della socialità è un punto che ci accomuna, così come l’aspetto sociale con il quale si condivide e si tramandano storie e tradizioni cittadine”.

Storico incontro tra Quintana e Palio di Siena: il Drago in visita al Giotti

Da Siena sono partiti più di 30 contradaioli: un nutrito gruppo formato dai novizi, dai responsabili del loro gruppo e, a rappresentare la dirigenza, il vicario. Per il Rione Giotti, invece, erano presenti il priore Alfredo Doni, il vicepriore, buona parte del consiglio e moltissimi ragazzi che hanno permesso il pieno successo della giornata. "Ora vogliamo ricambiare la visita e anche dal Drago si sono detti disponibili ad ospitarci. Dobbiamo solamente trovare una data che possa andare bene a entrambi, considerando le due Giostre e i due Palii che ci saranno nei prossimi mesi”, conclude Consonni.

