Siena, la Contrada del Drago in scena con un musical per beneficenza

23 marzo 2023 a

Da un po' di tempo c'è un gran viavai nel Drago, dove è in corso di allestimento un musical, 660, che andrà in scena il 4 maggio 2023 al teatro dei Rinnovati. Ormai la Galleria dei costumi è diventata una vera sala prove. “Il progetto - racconta il provicario Lisa Pagliantini - nasce nella primavera del 2022. Eravamo appena usciti dal periodo buio del Covid e ci siamo messi a pensare a un modo per riallacciare i contatti che ci erano stati negati, soprattutto tra generazioni diverse. La formula dello spettacolo musicale ci è sembrata la migliore per stimolare un contesto di aggregazione. Il cast è composto da una quarantina di persone tra coristi, ballerini e attori, ma dietro le quinte decine di nostri contradaioli si stanno dando da fare per gli allestimenti. Porteremo in scena una rilettura dei Tre moschettieri di Dumas, ma la vicenda sarà ambientata negli anni Sessanta del XX secolo, con i colori di quei giorni, un altro modo di vestirsi e una diversa atmosfera musicale. Al posto delle spade ci saranno le chitarre, con sfide a colpi di note che sostituiranno i duelli all’arma bianca”.

Divertimento, aggregazione, ma anche solidarietà. L'intero incasso sarà devoluto all'associazione Sesto Senso, il cui presidente, Fabio Lusini, spiega: “Siamo un gruppo di genitori di persone con disabilità gravi e gravissime. Da tempo lavoriamo sul dopo di noi, per garantire ai nostri figli la migliore qualità di vita quando non ci saremo più. Abbiamo avuto la fortuna di poter disporre di un convento di cappuccini a Colle Val d’Elsa, dove i ragazzi possono anche sperimentare percorsi di autonomia, visto che c’è la possibilità di offrire accoglienza al di fuori della famiglia. I proventi di questa bella iniziativa del Drago supporteranno i costi degli educatori professionali e degli psicologi che si occupano dei ragazzi".

