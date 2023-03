Palio di Siena: sono 119 i cavalli ammessi al Protocollo 2023

16 marzo 2023 a

a

a

Protocollo dei cavalli da Palio, sono 119 i nomi ammessi dopo le previste che hanno occupato lo scorso fine settimana. Era stata fatta domanda per 136 soggetti, ma 5 non sono stati portati alla clinica del Ceppo: Lauretta Mia, Tottugoddu, Crisalide de Aighenta, Zetanna e Un sogno. Visite dunque per 131, compresi i giovani, e in definitiva l'ultima scrematura ne ha tenuti fuori dal circuito della provincia altri 12, come si evince dalla lista ufficiale diramata dal Comune. Adesso il prossimo esame sarà a Mociano (per il lavoro di addestramento) e a Monticiano (per le corse) per 10 eventi complessivi: il minimo sindacale per non essere esclusi per tre anni dal Protocollo (e quindi di fatto da Piazza) è di partecipare ad almeno 2 appuntamenti per ciascuna pista (a Mociano ne sono in programma 6, a Monticiano 4), salvo comprovate e documentate esigenze di salute.

Albo dei cavalli: sono 136 le domande di iscrizione

Concludiamo allora vedendo quali barberi, o aspiranti tali, hanno passato questo primo sbarramento. Ecco la lista, con i rispettivi proprietari

Abbasantesa – Mark Harris Getty

Aio Su Nanni – Denise Cei

Akida – Selvaggia Pianetti Lotteringhi Della Stufa

Amarcord De Mores – Selvaggia Pianetti Lotteringhi Della Stufa

Anda E Bola – Lodovico Sanna

Ani’ De Marchesana – Brando Mariotti Bonucci

Antelios – Paolo Bossini

Antine Day – Mattia Chiavassa

Aramis King – Alessio Giannini

Arathon Baio – Valentina Lotti

Ardavli – Paolo Giachetti

Ardeglina – Riccardo Lombardi

Ares Elce – Fabrizio Macucci

Arestetulesu – Mark Harris Getty

Arneaux – Roy Perinti

Astoriux – Marcello Roti

Baaby Doll Aa – Daniela Nicolodi

Bagoga Aa – Francesco Caria

Baila Aa – Alberto Manenti

Balente Bonorvesu Aa – Giovanni De Santis

Balentia Aa – Mariovannini

Balzana – Augusto Posta

Bandito Sardo Aa – Nadia Cantatore

Banzay Aa – Mattia Chiavassa

Benito Baio Aa – Lorenzo Pellegrini Quarantotti

Benitos Aa – Dario Colagè

Bim Bum Bam Aa – Antonio Francesco Mula

Bobborino Aa – Luigi Bruschelli

Boera Da Clodia Aa – Ilaria Mella

Bolina Da Clodia Aa – Giulia Stobbione

Bombers Aa – Alessio Giannini

Bombolina – Stefano Paccagnini

Bombolo Aa – Emiliano Rinaldi

Bombolone Aa – Mario Savelli

Brivido Sardo Aa – Felice Dore

Bryan De Marchesana Aa – Michela Gori

Buran Aa – Enrico Bruschelli

Caente De Campeda Aa – Andrea Tulli

Canarinu Aa – Mark Harris Getty

Capo Monte Santo Aa – Luca Piras

Carismatica Aa – Lorenzo Maria Vincenti

Carlitos Way Aa – Nicola Sandroni

Carmilla Aa – Adamo Biancucci

Caronte Bello Aa – Salvatore Nieddu

Carontes Aa – Giovanni Fattorini

Carrasegare Aa – Denise Cei

Cassiox Aa – Alessandro Neri

Caveau Aa – Filippo Toti

Cheremule Aa – Andrea Sanna

Chiosa Vince Aa – Duccio Ravenni

Circe Da Clodia – Jonatan Bartoletti

Coca Aa – Salvatore Nieddu

Compilation Aa – Federica Saracini

Corallo Sardo Aa – Nicolò De Matteis

Corea De Sedini Aa – Mark Harris Getty

Cossita Aa - Carlo Sanna

Criptha Aa – Antonino Vallone

Cuore Sauro Aa – Matteo Del Cesta

Cuorematto Aa – Ilaria Bisconti

Degheotto Aa – Mattia Chiavassa

Demone S’astore Aa – Antonio Luigi Fara

Diamante Prezioso Aa – Mattia Chiavassa

Diamante Sauro Aa – Guido Ferrini

Dimmi Di Si Aa – Camilla Marzi

Diocleziano Aa – Lucia Toto

Diodoro Aa – Ilaria Bisconti

Dolcecomelanutella Aa – Camilla Marzi

Dollaro Aa – Ilaria Mella

Domingo Speed Aa – Elias Mannucci

Don Peppe Di Gavoi Aa – Damiano Simmi

Dovizia Aa – Andrea Viani

Drappellone Aa – Dino Pes

Dreeher Aa – Gian Mario Carboni

Elio Da Clodia Aa – Melania Picone

Fenomenale Aa – Rocco Betti

Luci Del Monte Acuto Aa – Carlo Sanna

Remorex – Massimo Columbu

Reo Confesso – Antonino Vallone

Schietta – Anna Maoddi

Sempreavanti Aa – Mark Harris Getty

Superchioma Aa – Massimo Columbu

Symposyum – Massimo Columbu

Tabacco – Antonio Siri

Takatursa – Rachele Rosso

Tale E Quale – Lucia Toto

Tempesta Blu Aa – Enrico Bruschelli

Teseo Da Clodia – Luca Francesconi

Tiepolo – Alessandro Favilli

Trikke – Roberto Meniconi

Un’altra Te – Massimo Martelli

Una Per Tutti – Ginevra Milani

Unamore – Stefano Vanni

Ungaro De Bonorva – Harry Arthur Louis Westerman

Ungaros – Alessio Dominici

Unidos – Michele Rugani

Uragano Rosso – Valter Pusceddu

Urian – Daniela Nicolodi

Urmia – Mario Savelli

Vankook – Giosuè Carboni

Varina – Marius Dantis

Vento Fresco – Tomaso Fenu

Veranu – Alessandro Chiti

Violenta Da Clodia – Theodore William Thomas Westerman

Viso D’angelo – Mark Harris Getty

Vitzichesu – Lorenzo Pasquinuzzi

Volcan De Bonorva – Donatella Meucci

Volpino – Mark Harris Getty

Zaminde – Renato Gigliotti

Zeniata – Gavino Carboni

Zenios – Mattia Chiavassa

Zenis – Elvira Valenti

Zentiles – Dario Colagè

Zeuri – Michele Lorenzetti

Ziculitth – Alessandro Cersosimo

Zilla – Federico Guglielmi

Zinias Aa – Brando Mariotti Bonucci

Zio Frac – Enrico Bruschelli

Zirra – Mirian Dui

Zurigo – Donatella Meucci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.