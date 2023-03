Palio di Siena, il fantino Scompiglio: "Cambio le mie strategie"

12 marzo 2023 a

Jonatan Bartoletti formato 2023 è diverso rispetto al passato. Non è un'impressione: lo rivela proprio lui. "Per me - dice - è arrivato il momento di cambiare un po’ il modo di fare il Palio, sempre ovviamente portando rispetto a tutti coloro che mi sono vicini. Si potrebbe attuare una politica differente: se ci sono le situazioni, si fanno certi tipi di scelta. Voglio tornare a vincere il Palio e ad alzare il nerbo".

Scompiglio: "Propositi per il 2023? Vincere. Spero la fortuna si ricordi di me"

Parlando di cavalli, Scompiglio non si sbilancia: "Violenta da Clodia? Non devo esprimermi io su questioni che riguarderanno le scelte dei capitani. Non so se sia più forte degli altri, in Piazza contano tanto anche le situazioni, il posto al canape, lo scenario complessivo e come evolve la corsa”.

Servizio completo sul Corriere di Siena in edicola il 12 marzo 2023

