Palio di Siena, Preziosa Penelope è diventata mamma

07 marzo 2023 a

a

a

Nasce sotto il segno dei pesci la puledra di Preziosa Penelope e Bomario da Clodia. Bellezza, forza, resistenza, velocità, capacità di adattabilità: potrebbero essere solo alcune delle sue caratteristiche. Nel suo sangue si fondono le doti da grande guerriera della madre, vincitrice dello storico cappotto del 2016, con quelle del padre, vincitore ad Asti, Fucecchio, Ferrara e Buti. Lo rende noto la dottoressa Pepi (suo l'allevamento del lieto evento) tramite social, in una giornata già resa particolare dalla presentazione degli stalloni di punta della stagione di monta, Anacleto (Team Atzeni) e proprio Bomario da Clodia. Poi si sa, la natura segue un corso che è prevedibile fino a un certo punto.

Sandra Rossi: "Solo Brio poteva riportare Preziosa Penelope in Piazza. Senza di lui, si è ritirata"

La piccola di “sangue blu" è l'ennesimo prodotto di una realtà senese sempre più in crescita e sviluppo e che ha già dato risultati di qualità. La Foal, nata nel Chianti, unisce la storica tradizione dell'allevamento sardo, da dove proviene Preziosa Penelope (nata nel 2008 da Approach the Bench e Chimera Carina), a quello più recente di Anguillara Sabazia, dove Bomario è nato, sempre nel 2008, da Bombolino e Iris di Terraline. La Sardegna è terra di galoppo, Palio e provincia, così come l'allevamento di Narduzzi è imbattibile nei Palii fuori da Siena e in pista: le premesse per un futuro importante ci sono tutte, mentre la piccolina si gode le coccole della sua preziosa mamma ed inizia il totonome. Quest’anno la lettera è la I.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.