Palio di Siena, il programma delle previsite: quando devono presentarsi i cavalli

06 marzo 2023 a

a

a

Il Comune ha diramato il programma delle previste per i cavalli per i quali è stata fatta richiesta di iscrizione al Protocollo 2023. I proprietari dei 136 soggetti interessati, dunque, sanno quando devono far salire i loro pupilli sul van per condurli al cospetto dell’equipe veterinaria alla clinica del Ceppo.

Albo dei cavalli: sono 136 le domande di iscrizione

Il primo sarà Caronte Bello, alle 15 di venerdì 10 marzo 2023. Nel primo pomeriggio ci saranno poi Trikke e i cavalli di Federico Guglielmi come Compilation e Ares Elce. Alle 17 Arestetulesu, poi altri soggetti di qualità come Uragano Rosso e Reo Confesso. Nel gruppo delle ore 18 Lauretta Mia e Tottugoddu: esperienza e qualità. La giornata del sabato si aprirà con Zio Frac, il cavallo che ha vinto nel Drago a luglio 2022. È atteso alle ore 8. Poco dopo ci saranno Tale e Quale, altro barbero già vittorioso, e Schietta. Alle 9 sarà il momento di Vankook, poi Ardavli e Astoriux. Alle 10 Takatursa, alle 12 Vitzichesu mentre alla fine della mattinata spazio ai cavalli di Massimo Columbu: Urian, Symposyum e soprattutto Remorex. Il pomeriggio si aprirà con la regina del Palio di agosto: Violenta da Clodia. (ore 15). Dopo di lei altri cavalli della scuderia Milani: Ungaro de Bonorva, Una per Tutti, Zenis. Nel pomeriggio Aramis King, Teseo da Clodia e Viso d’Angelo, attesissimo e sognato da tutti. Domenica, infine, sarà la giornata di Anì de Marchesana, Veranu, Bryan de Marchesana, Zaminde, Tabacco, Zentiles, Volpino, Zetanna, Ungaros.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.