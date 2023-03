Palio di Siena, il cavallo Solu Tue Due va in pensione

04 marzo 2023 a

Sono 136 i cavalli per i quali è stata presentata domanda di ammissione al Protocollo 2023, e non mancano i nomi attesi da contradaioli e fantini. Scorrendo la lista, si nota che ne mancano due. Uno è Rocco Nice, vincitore nel luglio 2018 per il Drago con Brio: ha 13 anni ed è stato messo definitivamente a riposo. L'altro è Solu Tue Due, 6 presenze in Piazza, spesso visto a lottare per le posizioni che contano e con una vittoria accarezzata per due giri, nell'agosto 2017, prima di dover cedere il passo. Ha 12 anni, ma un'altra stagione poteva anche farla. Invece è arrivato il pensionamento.

Albo dei cavalli: sono 136 le domande di iscrizione

“Ci ho pensato a lungo - spiega Agostino Anselmi Zondadari, il suo proprietario. - Un giorno volevo presentare domanda di iscrizione al Protocollo, un altro decidevo per il no, e alla fine ho preferito seguire quest’ultima strada. Dal momento che è diventato solo mio, una scelta simile spettava solo a me, con oneri e onori. Se fossi disonesto, con le norme appena introdotte avrei potuto anche farci qualche giochetto. Per esempio, lo avrei potuto proporre e di sicuro, vista l’esperienza e il tipo di soggetto che è, lo avrebbero ammesso e visitato a spese del Comune. Poi magari non gli avrei fatto fare la provincia e lo avrei tenuto fermo, tanto l’eventuale squalifica di tre anni non avrebbe avuto alcuna ripercussione, visto che dal 2024 si sarebbe comunque ritirato. Però una cosa simile non è da me, amo la Festa e ho voluto fare tutte le riflessioni del caso, anche per correttezza verso Francesco Caria, il fantino che lo ha allenato. L’idea di farlo smettere, però, mi accompagnava da tanto, e alla fine l’ho assecondata”.

