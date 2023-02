Palio di Siena, la Civetta punta di nuovo su Papei come capitano

27 febbraio 2023 a

Roberto Papei torna a essere il capitano della Civetta. Alle urne sono andati 296 contradaioli e il 58% di loro si è espresso a favore della candidatura. Il noto e apprezzato ristoratore senese torna quindi a rivestire il ruolo di condottiero del rione del Castellare già ricoperto dal 2003 al 2007.

“E' andata bene, siamo soddisfatti – dichiara dopo lo spoglio delle schede. – La Contrada è cresciuta, lo si vede pure dai numeri della partecipazione che si è registrata in questa occasione, e ci sono tanti giovani che sono e rappresentano il futuro della Civetta. Viviamo un momento abbastanza difficile, ma c’è in tutti la volontà di riprendere la strada per poter fare un percorso che ci spetta, con l’intento di ricompattarci e di essere la Civetta che conosciamo. Parlerò comunque in assemblea con i contradaioli, ci sarà condivisione su vari aspetti e passaggi”.

