Palio di Siena, Cappannoli capitano del Bruco: "Riportiamo la Festa sul piano del divertimento"

L'assemblea del Bruco ha deciso: il nuovo capitano è Federico Cappannoli. Già vittorioso come mangino di Gianni Falciani nel 2003, 2005 e 2008, è stato acclamato con l’80.7% di pareri favorevoli. "Si respirava un bel clima di serenità - racconta il diretto interessato - dopo un inverno difficile. Questo ha aiutato a raggiungere questo notevole risultato, che conferma come la nostra Contrada, nelle difficoltà, ha sempre tirato fuori il meglio. Ne sono orgoglioso”.

Adesso c'è da disegnare un intero quadro, a cominciare dallo staff Palio: "Ho le mie idee al riguardo, ma non mi sono ancora confrontato neanche con i diretti interessati, per scaramanzia e perché non mi sembrava giusto. Parlerò anche con chi mi ha preceduto, quindi con Simone Manganelli e anche Luca Turchi, per capire quali rapporti e situazioni sono in piedi. E' giusto sfruttare il lavoro pregresso senza buttare via niente, poi, ovviamente, ognuno ha la sua visione ed è giusto che la porti avanti, con serietà ma anche riconducendo tutto su un piano di gioco e di divertimento che forse un po' tutti abbiamo perso. Non solo nel Bruco, ma in generale".

