Siena, domani il Palio sfila a New Orleans

Ci siamo: domani (21 febbraio 2023) il Palio sfilerà da protagonista al carnevale di New Orleans. “Ho visuto molti anni in quella città e devo dire che ha uno dei carnevali più belli degli Stati Uniti”: parola di Jennifer Berkley, nata a Munroe, North Louisiana, e da 20 anni residente nel Senese. “Ero certa - prosegue - che gli organizzatori avrebbero reso giustizia alle Contrade, rendendo onore a Siena. Io sarò presente, per vedere quello che sarà uno spettacolo bellissimo, come lo è sempre il Mardi Gras”. Intanto le foto dei carri hanno cominciato a circolare su internet. “So bene di cosa si tratti, vengono fatti da artisti, spesso scultori, che lavorano con artigiani e persone comuni- Un mio amico scultore collaborava ai carri e la qualità è altissima, quindi sono impaziente di vedere il risultato dal vivo".

La donna prosegue: "Avendo visto molte volte il Palio negli ultimi 20 anni, so già che mi emozionerò nello scoprire come è stato interpretato e rappresentato. Mi aspetto che sia tutto molto divertente e interessante. Voglio vedere e ascoltare le reazioni degli spettatori, ritengo che il pubblico non conosca bene Siena e quindi potrà scoprirla in questa occasione: ottimo modo di apprezzare la mia città di adozione".

