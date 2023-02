Palio di Siena, Jonatan Bartoletti: "Chiedo alla fortuna di ricordarsi di me"

20 febbraio 2023 a

a

a

Propositi per il 2023: vincere. Jonatan Bartoletti non deve pensarci troppo o fare lunghi giri per svelare i suoi piani per la stagione paliesca che sta per cominciare. "Ultimamente - spiega - la sorte non è stata particolarmente benevola. Se la fortuna manca, però, bisogna comunque riuscire a rimanere a galla e sperare che la ruota giri. L’obiettivo è sempre quello di tornare a trionfare".

Palio, scelti i pittori per i Drappelloni

Il quadro delle bandiere alle trifore per luglio, al momento, non è di aiuto: sanno di correre solo Contrade che fanno parte del giro di Giovanni Atzeni detto Tittia, anche se la Giraffa, dove ha vinto nel luglio 2017 su Sarbana, per lui una porta aperta ce l'ha sempre, e la Selva potrebbe essere una strada percorribile. "Aspettiamo il giorno dell’estrazione - commenta Scompiglio - e vediamo cosa succede. Quello che devo fare è essere sempre pronto per prendere il treno, poi si vedrà se passerà o meno. Nel luglio dello scorso anno il quadro sembrava migliore per me, comunque su qualche Contrada delle sei che corrono d’obbligo posso già montare, poi si vedrà quali saranno le altre quattro che completeranno il lotto. A livello di rapporti, le cose procedono in maniera regolare e non mi posso lamentare: ci sono dirigenze che hanno fiducia in me perché nella mia carriera ho sempre onorato il giubbetto che ho indossato. Sono contento e sereno, vado avanti con l’allenamento e, per fortuna, il freddo pungente sembra essere passato. Una temperatura più calda aiuta nella preparazione. Ripeto, cerco la vittoria, come sempre".

Tittia: "Spero nel Palio straordinario e di rivedere Violenta in Piazza "

Due sono i temi caldi in questo periodo di chiacchiere, prima che prenda il via il circus della provincia: la presenza o meno di Violenta da Clodia sul tufo (la manifesta superiorità è sempre dietro l'angolo. Anzi, dietro al colonnino...) e la prospettiva di disputare un Palio straordinario. "Sulle scelte dei cavalli - chiarisce il fantino 5 volte vittorioso - non ho mai messo bocca. I capitani faranno le loro strategie, e se non ci sarà Violenta, verranno presi comunque altri cavalli più forti e altri meni forti. Lo Straordinario? Intanto pensiamo alle due Carriere ordinarie facendo in modo che non si verifichino più le cose viste nel luglio dello scorso anno”.

Lorenzini decano dei capitani: "Straordinario in primavera? Difficile, più probabile a settembre"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.