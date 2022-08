Palio di Siena, il Corriere oggi giovedì 18 agosto in edicola con uno speciale di 32 pagine dedicato alla Festa: interviste, servizi e foto

18 agosto 2022 a

Oggi, giovedì 18 agosto, come di consueto con il Corriere di Siena c'è il Corriere del Palio, che dedica 32 pagine di speciale alla Festa. Interviste, servizi e tante foto sulla Carriera in cui a trionfare è stato il Leocorno, con Tittia su Violenta da Clodia. Per il fantino nato in Germania si tratta del quarto successo consecutivo, il nono in carriera, mentre la contrada del Leocorno non assaporava la vittoria dal 2007.

