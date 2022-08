Palio di Siena, la diretta video di La7 di oggi, mercoledì 17 agosto 2022: ieri corsa rinviata per pioggia. Gli aggiornamenti da Piazza del Campo

17 agosto 2022 a

Siena è pronta, il grande giorno è arrivato. Oggi, mercoledì 17 agosto, è tempo di Palio dell'Assunta. Ieri, martedì 16, il maltempo ha portato al rinvio della Carriera. Ma oggi su Piazza del Campo splende il sole e tutto lascia presagire che questa sera si saprà il nome della contrada vincitrice. La Carriera sarà trasmessa in diretta tv, per la seconda volta, su La7. Un lungo collegamento da Piazza del Campo a partire dalle 16.45, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento di Giovanni Mazzini. Per il giornalista sportivo, abituato più a sentirlo durante la cronaca di una partita di calcio che rispetto a quella del Palio, si tratta della seconda telecronaca.

Alle 18,40 lo scoppio del mortaretto annuncerà l’uscita dei cavalli dall’Entrone e i dieci barberi si avvieranno verso il canape salutati da un tripudio di fazzoletti delle contrade che rappresentano. Si fa sul serio. Da questo momento i fantini dovranno onorare il giubbetto che indossano e lottare per portare il cencio nella contrada che ha riposto ogni speranza su ciascuno di loro. Tutto ciò che è stato prima è servito a preparare gli animi, a scandire un’attesa che sembra interminabile e man mano sempre più angosciante. Il Palio di luglio è stato vinto dal Drago che ha fatto corsa di testa respingendo nel finale il tentativo di rimonta della Torre. Grande festa per Giovanni Atzeni detto Tittia: il fantino sardo, nato in Germania a Nagold, arrivato a otto Carriere vinte. Oggi ci riproverà per il Leocorno, in sella a Violenta Da Clodia.

Il programma di oggi: l'uscita dall'Entrone anticipata alle 18,40

