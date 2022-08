Palio di Siena, il programma di oggi mercoledì 17 agosto: l'uscita dall'Entrone anticipata alle 18,40

Gennaro Groppa 17 agosto 2022 a

Ci si riprova oggi, in un’altra giornata dal meteo incerto. La pioggia ha iniziato a cadere ieri pomeriggio alle ore 16.46, quando la Piazza si stava riempiendo e i presenti avevano appena avuto modo di applaudire il drappello dei carabinieri a cavallo. Lo scroscio d’acqua è durato venti minuti, nel corso dei quali tutti coloro che erano in Piazza hanno lasciato la conchiglia ben prima che a Palazzo comunale venisse esposta la bandiera verde che significa rinvio della corsa. Si ripartirà quindi oggi alle 16.30 quando il corteo entrerà in Piazza del Campo. Le comparse del Comune si erano ritrovate ieri in Piazza del Mercato come di consueto e avevano mosso verso la Prefettura alle ore 15. Da quel momento il corteo stava sfilando per le vie del centro cittadino. La pioggia è caduta un’ora e quarantacinque minuti più tardi quando la parte iniziale del corteo aveva già raggiunto la bocca del Casato senza tuttavia essere ancora entrato in Piazza del Campo. All’ingresso nella conchiglia, secondo il programma, mancavano pochi minuti. Oggi la passeggiata storica riprenderà anticipando alle 16.30.

Le previsioni per la giornata di oggi: la Carriera si farà

Nella giornata di ieri, con un cielo già plumbeo e con un vento forte che spirava su Piazza del Campo, c’è stato modo di vedere e di applaudire il drappello dei carabinieri, la cui carica è stata fortemente apprezzata dai presenti. La Piazza si stava pian piano riempiendo ed ospitava già molti senesi e turisti, che nei minuti precedenti più volte avevano alzato lo sguardo al cielo temendo il peggio. Che poi si è verificato. Le nubi erano infatti già minacciose. Quando i militari dell’Arma a cavallo, alle 16.30, sono entrati sul tufo l’attenzione dei presenti si è tuttavia immediatamente concentrata su di loro. La carica del drappello dei carabinieri a cavallo non sarà ripetuta nella giornata di oggi in quanto già effettuata ieri pomeriggio.

La Carriera scivola sulla pioggia: la cronaca di una giornata pazza

Per quanto riguarda i palchi, invece, chi ha acquistato un posto potrà usufruirne e beneficiarne oggi pomeriggio. Tutti i biglietti dei palchi sono ovviamente ancora validi. Chi avesse acquistato un biglietto e non avesse oggi la possibilità di essere a Siena e di assistere al Palio (può essere questo il caso di turisti che avessero fissato la loro partenza ieri sera nell’immediato post-corsa) potrà essere parzialmente rimborsato per una quota del 75% del costo del biglietto acquistato. Questi tagliandi devono essere adesso riportati al palcaiolo dal quale sono stati comprati, lui li riacquisterà e potrà poi rivenderli nella giornata di oggi. Novità, infine, per quanto riguarda l’orario di uscita dei cavalli dall’Entrone. Meteo permettendo, le accoppiate lasceranno il Cortile del Podestà alle 18.40. Quando si accenderanno passioni e speranze dei contradaioli.

