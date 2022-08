Il Palio di Siena scivola sulla pioggia: la cronaca della giornata di ieri, martedì 16 agosto

Sonia Maggi 17 agosto 2022 a

a

a

E ora che si fa? Anime in pena, bagnate come pulcini vagano per le vie del centro riempiendo strade e vicoli. Sguardi tristi, arrabbiati, delusi. Un dispetto che si digerisce a fatica. Un boccone amaro che i senesi non riescono a mandar giù sebbene lo si debba accettare giocoforza. Certo non è la prima volta che succede ma ogni volta provoca amarezza e delusione, specie quando la macchina paliesca si è già messa in moto, le comparse hanno già reso omaggio alle istituzioni e il corteo sta per entrare in Piazza. Rinunciare, prolungare l'attesa di 24 ore quando la preparazione è già a buon punto significa modificare i piani, gli impegni, l’orologio biologico e spesso anche le vacanze.

Le previsioni per la giornata di oggi: la Carriera si farà

Non tutto il male viene per nuocere dice qualcuno, la Festa si allunga, l'atmosfera di contrada si distende per un'altra serata di allegria e di attesa. Sarà…. ma la perdita è notevole. Denari buttati, affari sfumati, basta pensare ai biglietti dei palchi, soldi spesi che non sempre si ha la fortuna di poter recuperare da terzi. Pensiamo ai buffet preparati per gli ospiti delle istituzioni senesi, al servizio catering che non trova soddisfazione perché, finita la festa, anche gli ospiti abbandonano il campo. Il dispetto brucia, perché dopo mesi di siccità devastante la pioggia si fa viva solo a Ferragosto per disturbare la festa di Siena. Brucia perché fino a ieri a mezzogiorno eravamo riusciti a dribblare l'ostacolo annullando solo due prove, con il meteo che annunciava un bel pomeriggio paliesco. Poi la grafica dei telefonini è cambiata di colpo dopo pranzo. Un minaccioso vento caldo ha annunciato l'inevitabile rovescio di quei grossi cirri da evaporazione. Una situazione surreale a cui non ci si abitua mai con contradaioli e turisti che continuano ad avanzare increduli verso piazza del Campo, nonostante le gocce che rigano il viso. Sguardi attoniti e increduli. Qualcuno si è prudentemente riparato nei bar e nei locali, altri hanno proseguito imperterriti verso la Piazza commentando “Sono solo due gocciole niente più”.

x 1 / 5

Tante persone avevano già preso posizione nel Campo ma purtroppo la Conchiglia si è presto riempita del fango che colava dall'anello di tufo. Una disfatta. Nel giro di 15 minuti la Piazza festante si è trasformata in un fuggi fuggi generale fra scivolate nel tufo e gambe zaccherate fino al ginocchio. Con abiti infradiciati e capelli gocciolanti l'esodo è durato un bel po'. Una sorta di Armata Brancaleone alla disperata ricerca di ricovero. Ancora qualche minuto poi la bandiera verde ha ufficializzato il rinvio di questo Palio dell'Assunta 2022. Peccato, tutto era pronto e invece la natura costringe a smontare e rimontare. Non ci si abitua mai ai rinvii, soprattutto chi lavora nel Palio, ma come sempre succede con pacata rassegnazione alla fine non resta che interrogare la cabala divertendoci a sognare e ipotizzare un altro Palio. “A domani dunque”, si dicono gli amici nel congedarsi. Con gli occhi incollati sul meteo perché le sorprese non sono finite e l'evaporazione pomeridiana potrebbe protrarsi per diversi giorni della settimana.

Palio di Siena, vince la pioggia: la Carriera rinviata a domani, mercoledì 17 agosto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.