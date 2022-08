Palio di Siena rinviato per pioggia, quando si corre: la Carriera sarà domani, mercoledì 17 agosto

16 agosto 2022 a

Il Palio dell'Assunta lo vince la pioggia. Oggi, martedì 16 agosto, la Carriera non si correrà. Un improvviso temporale si è abbattuto su Siena, proprio mentre stava per iniziare il Corte Storico del Palio in piazza del Campo. Le migliaia di persone che erano già radunate nella conchiglia in attesa della Carriera prevista alle ore 19 hanno lasciato velocemente la piazza in cerca di un riparo. La pioggia battente è cominciata a cadere alle 16,50, subito dopo l’esibizione del Drappello dei Carabinieri a cavallo. Dopo quattro minuti la pioggia è cessata ma il tufo disposto nella pista destinata alla corsa dei cavalli è stato reso impraticabile. Il Comune ha quindi esposto la bandiera verde: il Palio è rinviato a domani, mercoledì 17 agosto.

