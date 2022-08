Palio di Siena, rischio pioggia anche per domani lunedì 15 agosto. Le previsioni del tempo in vista della Carriera di martedì 16

14 agosto 2022 a

a

a

Oggi, domenica 14 agosto, sole e qualche nuvola, domani, lunedì 15, il rischio di pioggia. Le previsioni meteo per la Carriera di agosto lasciano spazio all’incertezza soprattutto per la giornata di Ferragosto. Se a inizio settimana le previsioni per martedì 16 sembravano piuttosto minacciose, ora il rischio pioggia per il giorno del Palio parrebbe scongiurato lasciando invece dubbi per domani. Il rischio di precipitazioni per Ferragosto, che sembrava alto, è in realtà diminuito, con possibilità di precipitazioni che dovrebbe essere limitata al mattino.

La seconda prova va alla Tartuca dell'accoppiata Ares-Remorex

Previsto cielo sereno al mattino, poi attorno alle 10 potrebbero arrivare le prime nubi. Schiarite sono previste in tarda mattinata, con cielo poco nuvoloso. Se le eventuali piogge saranno sufficienti per creare problemi alle prove è ancora difficile da stabilire: domani la situazione sarà più chiara ed eventualmente valutata dal Comune. Come già successo ieri mattina quando la pioggia, piuttosto inattesa almeno nella quantità, ha mandato in tilt il programma previsto facendo slittare le batterie e la tratta e costringendo Palazzo Pubblico a un intenso lavoro per sistemare il tufo e rendere possibile l’arrivo dei cavalli nella conchiglia, e le batterie in sicurezza.

Tratta, l'assegnazione dei 10 cavalli alle contrade

Quanto alla giornata di oggi, invece, non sono previste precipitazioni. Sole dal mattino fino al tardo pomeriggio, quando le prime nuvole dovrebbero arrivare a coprire parzialmente Piazza del Campo in vista dell’incerto Ferragosto appena ricordato. Le condizioni sono comunque variabili. Temperature calde ma non torride, meno soffocanti rispetto a quelle del Palio di luglio che tanti problemi hanno creato agli spettatori nel giorno della Carriera. Le massime dovrebbero superare di poco i 30 gradi, la minima dovrebbe attestarti attorno a quota 17. Sia oggi che domani previsto vento debole (con fasi di calma piatta), in leggero aumento in serata.



Il mossiere Ambrosione avverte i fantini: “Non spingete i cavalli. No forzature al canape”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.