Palio, Scompiglio risponde a Milani, allenatore di Violenta Da Clodia: "Forse ha la sfera magica, io l'ho già montata due volte"

“Se nel lotto ci saranno i cavalli esperti sarà meglio, ma capisco che i capitani debbano fare le loro strategie. Io posso dare il mio pensiero, non posso certo imporre nulla”. Così si è espresso ieri mattina Jonatan Bartoletti in occasione della seconda giornata delle prove di notte. Scompiglio ha montato solamente un cavallo, Zeuri, nella prima batteria. Non aveva montato invece nella prima giornata delle prove di notte che si era tenuta giovedì. Un fatto inusuale, questo, dato che si è soliti vedere Bartoletti praticamente in tutte le corse e in ogni appuntamento. “Mi dicono che monto troppi cavalli – ha commentato, un po’ ironicamente, il fantino pistoiese. – Quindi ho diminuito e stavolta ne ho montato solamente uno. Io lo faccio per me, mi piace farlo, mi basta anche fare un paio di giri e mi serve pure per rompere il ghiaccio. Poi fino al Palio sono a posto. Zeuri è una cavalla ancora un po’ inesperta, è la seconda volta che entra in Piazza, deve ancora migliorare, ma sono sicuro che il prossimo anno sarà un altro tipo di soggetto”.

Come avviene da anni Bartoletti avrà oggi tante strade aperte davanti a sé. “Cercherò di optare per la soluzione migliore in base a ciò che accadrà”, sono le sue parole. Rimane da capire se Scompiglio preferisca montare uno dei big storici, qualora fossero nel lotto (quindi Remorex, Tale e Quale, Violenta da Clodia), oppure uno dei due soggetti che sono emersi nell’ultima Carriera, il vittorioso Zio Frac oppure quel Viso d’Angelo da lui già montato per la Carriera di Provenzano nella Torre. “Non ci sono sicurezze – ha aggiunto. – Alcuni cavalli non corrono il Palio da tre anni, e anche quelli che hanno corso a luglio devono confermarsi. Vanno tutti rivisti nella tratta. Poi comunque non è che ti tocca un cavallo e hai già vinto il Palio”.

Su Violenta da Clodia ha risposto ad una domanda nella quale veniva ricordato ciò che ha detto Massimo Milani, vale a dire che alcuni fantini non la vorrebbero nel lotto, facendo intendere che lui potrebbero essere uno di quelli: “Io l’ho già montata due volte, ma francamente non ricordo di avere parlato di questo argomento con Massimo Milani. Quindi non so come faccia a dire certe cose. Se poi lui ha la sfera magica va bene. Comunque non deve sentire l’opinione di due fantini, ma della massa. Violenta è una grande cavalla. Capisco anche che in certe situazioni possa essere scomoda. Ma io non ho mai fatto contro cavalli e fantini. Io ho sempre cercato di pensare a me e di tirare l’acqua al mio mulino. Quando ho iniziato non è stato semplice perché avevo contro alcune situazioni e ci rimasi anche male. Quindi io faccio il mio anche se rispetto tutti. Poi se devo dare la mia opinione la do”.

