Palio, in Piazza del Campo arrivano varchi e palchi

Gennaro Groppa 04 agosto 2022 a

a

a

Cresce l’attesa e prosegue il countdown per quelli che saranno i giorni più caldi del Palio di agosto. Ieri mattina il sindaco di Siena Luigi De Mossi ha pubblicato alcune fotografie sul suo profilo Facebook e tanti sono stati i commenti dei cittadini senesi, le condivisioni ed i like al suo post. Il primo cittadino ha postato alcune fotografie di operai in azione nell’operazione di sistemazione dei varchi semiautomatici e nel posizionamento dei primi palchi in piazza del Campo. Tutte operazioni di routine, ma che accendono l’animo dei senesi in vista e in attesa dei giorni che arriveranno.

Bellocchio: "Io e Zio Frac in splendida forma per agosto"

Forte è stata, oltre un mese fa, l’emozione alla fine di giugno quando queste operazioni sono tornate a realizzarsi a quasi tre anni dall’ultima volta che si erano concretizzate. Le operazioni classiche erano improvvisamente divenute momenti attesi, degni di essere fotografati. Molti senesi, alla fine di giugno, si sono fermati per scattare fotografie o per realizzare video con i propri smartphone per immortalare il momento. Quelle operazioni significavano infatti il ritorno del Palio, dopo i due anni pieni di interruzione a causa del Covid. Adesso si replica, per il Palio di agosto. Il sindaco ha corredato alle foto pubblicate sul suo profilo Facebook un breve commento: “Si torna in scena – ha scritto De Mossi. – Oggi il primo atto del Palio dell’Assunta”.

Numeri pre Covid per gli agriturismi: presenze tra il 70 e il 90 per cento

Nel fine settimana se ne consumerà un altro, quello delle previsite; anch’esso atteso dai contradaioli e dai dirigenti dei rioni. Le strategie paliesche intanto vanno avanti, così come i contatti delle dirigenze con i fantini in attesa del 13 agosto. Uno step successivo, anche per quel che riguarda l’emozione e la crescita dell’attesa, sarà il posizionamento del tufo in Piazza. E ancora la presentazione del drappellone. L’11 e il 12 agosto ecco l’arrivo di cavalli e fantini nella conchiglia per le due giornate di prove di notte. E poi sarà il 13 agosto, con la tratta e l’inizio della magia della Festa senese.



Previsite, Rocco Nice e Una per Tutti non ci saranno. In lista 78 cavalli con tanti big

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.