Palio: Rocco Nice non ci sarà, niente previsite nemmeno per Una per Tutti. In lista 78 cavalli con tanti big

Ecco la lista dei cavalli che sono attesi questo fine settimana alla clinica veterinaria del Ceppo. Sono in 78, sfileranno davanti alla equipe veterinaria che li visionerà sabato 6 e domenica 7 agosto. E al di là delle voci e delle indiscrezioni che, come è giusto e normale che sia, continuano a circolare in queste giornate in città ecco la prima notizia e ufficialità: nella lista manca un big come Rocco Nice, barbero già vittorioso in Piazza del Campo (nel luglio 2018, nel Drago con Andrea Mari) e manca anche Una per Tutti, che una big non è ma che è comunque un cavallo di esperienza con le sue tre Carriere corse in Piazza del Campo e tra queste anche quella di Provenzano nella Pantera (montata da Elias Mannucci).

Il sindaco De Mossi: "Pronto a rivedere il protocollo equino ma dopo la corsa di agosto"

Ma di cavalli importanti e di esperienza nella lista ce ne sono. Tanto da far pensare che sia effettivamente possibile realizzare un lotto di livello, e sulla carta quindi più alto di quello che è stato realizzato a luglio (per l’indisponibilità di tantissimi soggetti). Tra i 78 in lista ci sono gli altri big Tale e Quale, Remorex, Violenta da Clodia e ci sono anche i protagonisti del Palio del 2 luglio, ovvero Zio Frac e Viso d’Angelo. Si tratta dunque di cinque soggetti che si meritano la qualifica di big, e tre di loro hanno già vinto in Piazza del Campo. Per quel che riguarda Tale e Quale, Giosuè Carboni ha mantenuto ciò che aveva detto a più riprese nelle ultime settimane: già aveva fatto sapere che avrebbe iscritto e portato al Ceppo il cavallo, che quindi potrebbe tornare a correre la Carriera dell’Assunta. Su Remorex e Violenta da Clodia continuano ad esserci dubbi: sono cavalli importanti, e la loro assenza cambierebbe ovviamente gli scenari. Zio Frac e Viso d’Angelo dopo il Palio di luglio potrebbero subito tornare a calcare il tufo senese.

Bellocchio: "Io e Zio Frac in splendida forma per agosto"

Nella lista dei 78 c’è anche Schietta, andata in sorte alla contrada dell’Istrice a luglio ma che il Palio poi non lo ha corso per il problema avuto nella prova generale. Carboni assicura che la cavalla sta bene, e infatti l’ha iscritta alle previsite. Da vedere adesso quelle che saranno le valutazioni dei veterinari e anche quali saranno le scelte dei capitani. Sempre restando ai cavalli della Carriera di Provenzano tra i 78 sono presenti anche Reo Confesso (che ha corso nella Lupa con Enrico Bruschelli) e Volpino, che era andato in sorte alla contrada del Leocorno e che non ha corso il Palio per un problema il pomeriggio del 2 luglio. Non c’è invece Vankook, come Carboni aveva preannunciato, che a luglio era toccato in sorte alla Civetta. Tornano nella lista altri cavalli che potrebbero rivelarsi importanti per la realizzazione del lotto come Tabacco e Solu Tue Due: soggetti di esperienza che possono andare bene per vari tipi di lotto ma che a luglio non furono a disposizione per il Palio. Sabato e domenica, al Ceppo, una tappa importante nel percorso verso la Carriera.

