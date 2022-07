Palio, il duello tra Tittia e Scompiglio ricostruito dalla matita di Roberto Sansoni

07 luglio 2022 a

Del Palio di Siena, polemiche a parte, sulla Carriera di sabato 2 luglio 2022, una cosa è certa: il duello tra Tittia e Scompiglio è stato senza dubbio intenso ed esaltante, in particolare nei metri finali, quando la Torre sembrava essere in grado di superare il Drago. Non è stato così. Alla fine l’ha spuntata Tittia, che oltre abile, si è confermato scaltro e furbo, collezionando così il terzo successo consecutivo e l’ottavo Palio della sua brillante carriera. Le foto degli ultimi metri di corsa non sono certo mancate e da giorni riempiono testate e profili social. Ciò che fino a ora era mancata, è una ricostruzione “carta e matita” del duello tra Tittia e Scompiglio. Ci ha pensato Roberto Sansoni, disegnatore di Terni, appassionato di Palio. La Carriera l’ha guardata in tv e, come fa spesso, subito dopo, armato di matite e pennarelli, ha rivissuto il momento saliente della corsa, realizzando un altro splendido disegno. Avevamo già ospitato un lavoro di Roberto, in occasione del giorno della Tratta, sulla copertina del Corriere del Palio. Oggi pubblichiamo il disegno del duello. E non è detto che nei prossimi giorni l’artista non si concentri di nuovo sul Palio. Chi vuole seguire Roberto Sansoni, può farlo attraverso il suo profilo Instagram @sansonir. Oppure su Facebook.

