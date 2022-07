Palio, Bruschelli: "Zio Frac ha dimostrato di essere perfetto per la Piazza. Vi racconto la sua storia"

Vincenzo Battaglia 05 luglio 2022 a

a

a

Il protagonista indiscusso del Palio di Siena del luglio 2022, insieme ovviamente a Giovanni Atzeni, è stato Zio Frac, il cavallo che ha riportato il Drappellone nel Drago a quattro anni di distanza dall’ultima volta. Esordiente di sette anni, Zio Frac appartiene a Enrico Bruschelli detto Bellocchio e a Luciano, un suo amico originario di Bientina. Bruschelli ha corso il Palio con il giubbetto della Lupa. Non è riuscito a vincere, però si è tolto la soddisfazione di vedere un suo cavallo primo al bandierino. “La vittoria di Zio Frac stata un’emozione – racconta Bruschelli - ma sono anche un fantino, mi piacerebbe di più averlo vinto insieme a lui. Tuttavia è comunque una grande gioia quella di possedere un cavallo che ha vinto in Piazza del Campo, sia per me che per Luciano. Ci ricompensa di tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Abbiamo allenato un cavallo che si è dimostrato pronto per vincere”.

I cavalli stanno bene. Presto tutti dimessi dalla clinica de Il Ceppo. Il punto del dottor Ciampoli

Bellocchio ha acquistato Zio Frac nell’invero del 2019: “Lo presi per il fisico che ha, che è perfetto per il Palio di Siena – spiega Bruschelli - Poi per il cervello, il modo che ha di pensare quando si trova in pista. Infine, per l’annata che aveva fatto nelle corse in provincia. Mi sembrava un cavallo molto affidabile e concentrato quando correva. Sono secondo me le attitudini che ci vogliono in Piazza del campo”. Per Bruschelli la vittoria di Zio Frac non è stata una sorpresa: “Mi aspettavo che potesse vincere il Palio – spiega Bellocchio - Lo monto e lo alleno tutti i giorni quindi mi rendevo conto che è un cavallo perfetto per quella pista e per quei quattro giorni. Sapevo che non gli mancava niente rispetto ad altri cavalli che avevano già corso e già vinto. Non credo che la sua sia stata una vittoria inattesa”.

La felicità del capitano del Drago, Jacopo Gotti: "Emozione indescrivibile. Contrada unita, ci ha creduto"

“Non era dato tra i favoritissimi - aggiunge - ma comunque era uno dei nomi più chiacchierati e piaceva molto ai miei colleghi, soprattutto a molti big. Diciamo che non è stato un fulmine al ciel sereno. Il segreto di Zio Frac? Non ci sono segreti, credo che ci sono dei cavalli che sono fatti per questo mestiere, altri invece che si devono adattare e hanno bisogno di più tempo. Lui è uno di quelli adatti a Piazza del Campo e lo ha saputo dimostrare subito al primo Palio”. Zio Frac però guarda già ai prossimi obiettivi, dopo il meritato riposo però: “Innanzitutto dovrà farsi una bella vacanza questa settimana – racconta Bruschelli -. Poi ricomincerà ad allenarsi. Vediamo se sarà al cento per cento per ricorrere il Palio di agosto”.

La rabbia della Civetta: la dura protesta per l'esclusione dalla carriera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.