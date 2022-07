Palio, i cavalli stanno bene. Presto tutti dimessi dalla clinica de Il Ceppo. Il punto del dottor Ciampoli

Vincenzo Battaglia 05 luglio 2022 a

Il Palio di Siena del 2 luglio 2022 rischia di passare alla storia soprattutto per i guai di natura fisica subiti dai cavalli. Vankook della Civetta, Schietta dell’Istrice, Volpino del Leocorno, Vitzichesu del Valdimontone e Zentile della Chiocciola: sono cinque i soggetti che hanno avuto dei guai di salute durante questi giorni di Palio. Fortunatamente alcuni di loro hanno beneficiato delle preziose cure della clinica de Il Ceppo e del dottor Raffaello Ciampoli: “Vitzichesu sta bene – racconta Ciampoli - è tornato a casa questa mattina, ha un ematoma sull’avanbraccio che piano piano si sta riassorbendo. Dalle indagini diagnostiche che abbiamo effettuato, con ecografie e radiografie di tutta la parte interessata, non è scaturito alcun problema, per cui abbiamo sciolto la prognosi e lo abbiamo dimesso. Dovrà fare un po’ di riabilitazione leggera, un giusto riposo dopo uno sforzo come può essere una corsa. Ancora è presto per dire quando potrà tornare a correre, credo però che ci vorrà un periodo di riposo un po’ più lungo rispetto al Palio di agosto, però sicuramente l’anno prossimo se tutto va bene ci sarà”.

Ci sono buone notizie pure per Zentile: “Sta bene anche lui – spiega Ciampoli - i tempi saranno un po’ più lunghi, ha avuto un problema a un’unghia e il processo di ricrescita sarà di alcuni mesi. Nel frattempo dovremo fare una serie di terapie per evitare che possano insorgere complicazioni, come ad esempio un’infezione. Inoltre, in questa fase cercheremo di favorire una ricrescita più veloce dell’unghia, utilizzando il gel di piastrine, oppure, come avevamo fatto con Quintiliano, vedremo se è il caso di utilizzare delle cellule staminali per aumentare il processo riparativo”. Anche Schietta e Volpino stanno bene: “Sono in buone condizioni – prosegue Ciampoli - verranno subito dimessi, dopo che abbiamo svolto alcuni controlli di routine. Hanno solo alcune escoriazioni sulla cute che guariranno nel giro di poco tempo, quindi per loro il recupero sarà più breve. Per loro il rientro sicuramente più veloce. Schietta in particolare aveva un ematoma, non c’erano problemi particolari. Però è stato necessario non fargli correre il Palio di luglio, è stata una precauzione per la tutela e il benessere dell’animale. L’ematoma magari poteva dargli qualche piccolo problema, quindi è stato giustamente deciso di non fargli correre alcun tipo di rischio”.

Sempre per ragioni precauzionali non ha potuto correre nemmeno Vankook, che però non è stato affidato al Ceppo: “Non ho avuto a che fare con Vankook – spiega Ciampoli - gli accertamenti su di lui sono stati fatti nella stessa stalla della Civetta da parte della Commissione veterinari. Anche lì per motivi legati al benessere del cavallo è stata presa la decisione di non correre rischi”.

