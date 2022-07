Palio, la felicità del capitano del Drago, Jacopo Gotti: "Emozione indescrivibile. Contrada unita, ci ha creduto"

Martina Ciliani 04 luglio 2022 a

“A parte la vittoria, quando il Palio si corre in 6 dispiace”. Il capitano del Drago Jacopo Gotti commenta così un Palio sofferto, pieno di colpi di scena e una carriera che in molti hanno definito strana per i vari episodi. Ridotto a 6 contrade, il Palio del 2 luglio 2022 è già destinato ad entrare negli annali e fanno già discutere le tante stranezze. Che sarebbe stato complesso comunque già si era intuito: dalla sostituzione del mossiere, ai cavalli esordienti, fino all’esclusione mattutina di Istrice e Civetta per dei leggeri infortuni ai cavalli. Tutto è peggiorato a partire dai lunghissimi tempi della mossa, ben quattro false partenze intervallate dalle uscite del Leocorno per l'infortunio di Volpino e del Bruco disarcionato da Uragano rosso. “Quando ci sono così tanti cavalli esordienti” dice Gotti, “tutto può succedere, noi siamo stati fortunati. L’importante è che i cavalli siano tutti rientrati con solo piccole problematiche”. Il fatto più grave per il capitano del Drago è che “non abbiano potuto correre diverse contrade. Ma” aggiunge, “in questi casi è più importante la tutela del cavallo, hanno fatto bene a fare un passo indietro. Dispiace perché poi in queste situazioni quindi vinci il Palio c'è sempre il rammarico per chi non ha potuto correre”.

Domenica 10 luglio l'estrazione per la Carriera del 16 agosto. Ecco le contrade che corrono di diritto

Sull'operato del mossiere Renato Bircolotti rimanda le valutazioni a domenica: “Se ne discuterà tra capitani e con il sindaco, senza alcun problema. C’è stata una sostituzione in corsa e dunque non c’è stato altro modo di trovare sostituti. Domenica” annuncia Gotti, “si deciderà se ripartire da Ambrosione o da qualcun altro, discuteremo con il sindaco su quello che c’è da fare”. Adesso infatti l’attenzione è tutta rivolta al presente o, al massimo, a quegli istanti prima di entrare sul tufo quando l’intesa vale più di tutto: “Ho detto a Giovanni di stare tranquillo, siamo in meno ma sei il più forte. Ma” precisa, “ho preferito non aggiungere altro, era in uno stato di profonda concentrazione, è bastato uno sguardo per capirci”. Una volta sul tufo tanti gli episodi ma c’è stato un momento in cui il quadro sembrava già schiarito per Gotti: “Quando si è fatto male il fantino del Bruco, mi sono concentrato sugli occhi di Giovanni, è rimontato a cavallo con quello sguardo cattivo ma con grande lucidità, l’ho visto tranquillo e ho pensato che avremmo potuto farcela. E’ stata una emozione indescrivibile soprattutto vincere all’esordio”.

Tittia: "Non è finita qui. E ora ad agosto tutti bomboloni. Prima di salire a cavallo ho pensato ad Andrea Mari"

I momenti di incertezza tuttavia non sono mancati: “Quando ho visto la rimonta di Viso d’Angelo” racconta Gotti. “Sapevamo che il cavallo della Torre aveva un terzo giro, lo avevamo visto crescere nelle prove e sapevo anche che Jonatan Bartoletti sarebbe arrivato fino in fondo ma la fortuna” accenna un sorriso, “ha guardato noi”. Qual è stato l'ingrediente segreto per il capitano? “Una contrada unita, serena, che ha appoggiato tutta la sua dirigenza, ci ha creduto. Quando hai una contrada che ti segue è tutto più facile”. E' tempo dunque di festeggiamenti per la contrada del Drago: “Fino al Palio di agosto ci saranno grandi serate”. Da segnare in agenda però l'appuntamento di domenica con l'estrazione: “Ci andiamo più rilassati” conclude Jacopo Gotti, “vediamo quello che succede”.

