Palio, la rabbia della Civetta: la dura protesta per l'esclusione dalla carriera

Alla procaccia del Palio di Siena va in scena qualcosa di imprevedibile e probabilmente di mai visto nella storia secolare della Festa. I contradaioli della Civetta protestano in maniera veemente davanti a palazzo comunale dopo che è stato comunicato loro che non potranno prendere parte alla procaccia stessa. L’equipe veterinaria del Comune ha riscontrato qualche problema nel cavallo Vankook, questo accende gli animi. I contradaioli del Castellare si posizionano davanti all’Entrone, qualcuno si siede anche sul tufo. Ma la decisione è ormai presa e precorre quella, ancora più pesante, di esclusione dalla Carriera insieme all’Istrice, che paga il problema avuto la sera precedente nel corso della prova generale.

La protesta civettina dura per una decina di minuti carichi di tensione, poi il popolo lascia il Campo compatto, grandi e piccoli. Il vuoto che rimane nel palco dei bambini è una vera ferita che non passa inosservata. Slittano dunque tutti i tempi previsti, gli addetti del Comune iniziano a fare pulito in pista alle 9.10 e la provaccia prende il via mezz’ora dopo rispetto al programma abituale. La vicenda di Vankook si arricchisce dunque di una nuova pagina. Tutto era iniziato giovedì sera con la caduta nella terza prova di Valter Pusceddu e la scivolata del cavallo, che tuttavia si era rialzato e aveva ripreso la sua corsa. La mattina seguente la Civetta viene esentata, ma si presenta la sera della prova generale con un nuovo fantino: c’è addirittura Giosuè Carboni ed è un’altra grande sorpresa visto l’infortunio che gli era capitato il giorno di Pasquetta a Legnano e che lo aveva costretto in ospedale per quasi un mese. Poi l’epilogo: in occasione del rituale della segnatura dei fantini, Istrice e Civetta non si presentano. Un segnale inequivocabile che non parteciperanno al Palio. L’ufficialità viene data più tardi dal sindaco Luigi De Mossi, ma è una formalità.

L’indignazione del Castellare, però, è enorme e sfocia in una forma di protesta clamorosa: per precisa decisione della dirigenza, la comparsa non effettua le consuete sbandierate nel corso del Corteo storico. Da un comunicato ufficiale si apprende che la contrada “manifesta in maniera netta e totale il proprio dissenso dal giudizio dato, a maggioranza, dalla commissione veterinaria, non concorda con quanto espresso dalla stessa in merito alle motivazioni dell’esclusione”. I giudizi dei professionisti comunali “creano il rischio concreto di vanificare l’impegno che la città pone sia per valorizzare il ruolo delle contrade sia per la tutela dei cavalli e della Festa”.

