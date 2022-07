Palio, storia di una carriera vinta da Tittia e caratterizzata da una girandola di sventure

Sonia Maggi 03 luglio 2022 a

Il Palio di Siena lo ha vinto il Drago, dopo quattro anni dall'ultimo successo mentre il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia riparte con il suo terzo trionfo consecutivo dopo il bis del 2019. Non c'è niente da fare, onore al vincitore, al big che ha creduto subito in quel barbero esordiente di 7 anni, Zio Frac, che aveva inserito nella sua personale lista delle preferenze. Il Drago vince con il fiato sul collo della Torre che per meno di una testa di cavallo non riesce a ribaltare il verdetto dopo un inseguimento accanito, una rimonta strepitosa che scatta prima del secondo San Martino quando supera la Pantera già lanciata all'inseguimento di Tittia. Onore al vincitore come sempre, ma non si può dire che questa ripartenza sul tufo non si sia rivelata drammatica.

La manita (o manata) vincente di Tittia sul muso di Viso d'Angelo. La foto che entra nella storia

Il Palio di Provenzano 2022 è stato corso da sei contrade, dopo una girandola di sventure che ha piegato la testa ad altri due popoli dopo che già Istrice e Civetta erano uscite di scena per lievi infortuni ai rispettivi cavalli. Non è bello dimezzare la giostra, non è bello vedere il proprio barbero accompagnato all'Entrone quando il posto al canape è già assegnato. E' successo al Leocorno, che la sorte aveva scelto per la rincorsa. Un infortunio allo zoccolo posteriore destro per un probabile colpo al verrocchino ha messo fuori dai giochi la contrada del Leco con Andrea Coghe detto Tempesta e Volpino. Passano pochi minuti e nel corso di una nuova forzatura del canape è il Bruco a rimetterci la carriera. Il fantino Stefano Piras detto Scangeo su Uragano Rosso vola sul tufo riportando conseguenze tali da essere immediatamente soccorso con la lettiga. Bruco fuorigioco, il barbaresco accompagna mestamente il barbero all'Entrone. Nel frattempo la rincorsa è stata affidata alla contrada della Pantera, cui la busta aveva assegnato la settima (ex nona) posizione fra i canapi. E' già passata quasi un'ora dall'uscita dei cavalli e il Palio giocoforza si corre in sei. Il mossiere esordiente Renato Bircolotti richiama in ordine i fantini, ma nonostante lo spazio il nervosismo continua a regnare fra i canapi, con Chiocciola e Drago che si agitano spingendo verso il basso. Quando la Chiocciola è in pessima posizione e il Montone addirittura girato verso la rincorsa, Elias Mannucci detto Turbine con Una per tutti fianca e il Drago è lesto a schizzare via dai canapi, mentre la Pantera infila subito la traiettoria giusta prendendo la testa in una manciata di metri. Montone, Lupa e Chiocciola restano intruppate al canape mentre la Torre, che ha perso attimi preziosi, si mette subito all'inseguimento della coppia di testa. Al primo San Martino il Drago supera all'interno la Pantera e guadagna la prima posizione. Dietro galoppano forte Turbine e Bartoletti. Scompiglio mette il turbo e poco dopo Fonte Gaia passa la Pantera e si lancia in un disperato inseguimento di Tittia con un arrivo al bandierino quasi appaiato, tale da provocare qualche brivido di illusione fra i contradaioli di Salicotto. La bandiera appesa alle trifore del Palazzo comunale non lascia adito a dubbi: il Drago ha vinto questa Carriera di Provenzano che sinceramente nessuno si sarebbe mai aspettato così carica di colpi di scena.

Le pagelle: Scompiglio frenato da una scivolata a San Martino. Ma Tittia è da dieci e lode

Purtroppo il Palio degli esordienti ha prodotto una corsa assolutamente anomala che passerà alla storia per i suoi piccoli-grandi drammi. Mortificazioni e delusioni coperte dalla gioia sfrenata dei contradaioli di Camporegio che tornano ad assaggiare il sapore della vittoria dopo appena 4 anni. Capitan Gotti ha giostrato bene il suo Palio. Tittia alza lo scettro che la sospensione pandemica gli aveva temporaneamente tolto di mano. Questo è il Palio. Imprevedibile, bizzarro, addirittura beffardo. Ciononostante Siena si è ripresa la sua festa e ha dimostrato al mondo che gli accorgimenti per la sicurezza del cavallo funzionano anche se pagati a caro prezzo. Quanto al mossiere va registrato un deciso cambio di stile, con Bircolotti che invalida cinque mosse prima di arrivare a dare buona la sesta. Non si può dire che tutto sia filato liscio, che sia stato un bel Palio ma d'altra parte c'è una contrada che ha trionfato sul tufo e che merita il rispetto di tutti. Il Drago in festa invade la città. Le chiacchiere domani.

Due fantini trasportati in ospedale e subito dimessi. Tra gli spettatori numerosi malori per il caldo

