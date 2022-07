Palio, due fantini trasportati in ospedale e subito dimessi. Tra gli spettatori numerosi malori per il caldo

03 luglio 2022 a

Due incidenti ai fantini nel Palio di Siena del 2 luglio. Stefano Piras, detto Scangeo, fantino del Bruco, è caduto in una mossa falsa. Antonio Mula detto Shardana, fantino del Valdimontone, è caduto a San Martino. Entrambi sono stati trasportati alle Scotte e dimessi nella stessa serata di sabato 2 luglio.

Impegno importante per il 118 con le postazioni in Piazza Del Campo: in tutto 12 persone hanno avuto bisogno di cure. Venti, invece, a Fonte Gaia. Tutti i pazienti (esclusi i fantini) che hanno accusato sintomatologia legata alle alte temperature. Nella cerchia esterna quattro interventi con due persone trasportate in codice uno in pronto soccorso.

