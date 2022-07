Palio, le pagelle: Scompiglio frenato da una scivolata a San Martino. Ma Tittia è da dieci e lode

Marco Decandia 03 luglio 2022 a

Con sei sole contrade al canape, e quattro veramente impegnate nei tre giri, vediamo le pagelle dei fantini del Palio di Siena del 2 luglio 2022.

Tittia 10 e lode. Oltre la perfezione. Gestisce la mossa e, quando la Pantera decide che è il momento di aprire le danze, è il più veloce a scattare. Lo slancio permette all’accoppiata di Stalloreggi di passare, ma a San Martino la storia è già scritta. Nel finale, il sardo-tedesco capisce che la Torre ne ha di più e, con prontezza e freddezza, blocca l’impeto di Viso d’Angelo colpendolo sul muso con il nerbo e perfino con la mano. Terza vittoria consecutiva di un cyber uomo che si conferma una macchina perfetta.

Scompiglio 10 -. Il “meno” nel voto è solo perché la mossa non lo trova del tutto pronto. Le prove gli hanno insegnato che Viso d’Angelo cresce e al terzo giro può spazzare via tutti, così lo gestisce a dovere ma viene tradito da una scivolata al secondo San Martino. Non si perde d’animo, ritrova il passo e al terzo giro davanti al palco delle comparse sembra che possa farcela. Jonatan Bartoletti fa tutto quello che deve, trova la traiettoria interna nella spianata del Casato e ci prova fino all’ultimo metro, sognando di beffare Tittia come aveva fatto lui nel 2019. Gli è mancato un paio di centimetri ma la sua prova non si discute.

Turbine 8. Si è trovato di rincorsa: non era la sua posizione, ma l’infortunio del Leocorno lo ha spostato fuori dai canapi. Ha fatto sfiancare gli avversari ed è partito aspettando con intelligenza che un’intruppata gli lasciasse mezza pista libera. Aveva un cavallo esperto, ma con limiti ben conosciuti. Lo ha portato in testa fino a San Martino, poi ha dovuto lasciare spazio al Drago e alla Torre, che andavano di più, rimanendo comunque in lizza fino in fondo.

Bellocchio 6.5. Ha un cavallo che conosce bene, ma alla mossa, dopo un po’, comincia a litigarci. E’ tra quelli che non coglie la mossa, parte quarto e lì rimane. Senza più l’avversaria da guardare, capisce che ha l’occasione per farsi vedere e rientrare nel giro dopo tanti anni di assenza, ma sbaglia il primo San Martino, prendendolo troppo largo. Poi si assesta e perlomeno dimostra di saper andare a cavallo.

Gingillo 4. Totalmente impreparato alla mossa, rimane lì insieme al Valdimontone ma almeno prova a partire, senza mai incidere fino a quando ha la possibilità di rimanere in corsa.

Shardana ng. E’ al debutto, resta al canape e invece di provare a correre, pur in una mossa dubbia, va a protestare dal mossiere mentre il Palio è cominciato. Quando si lancia è troppo tardi, e la sua Carriera dura pochi metri.

