Gli aggiornamenti da Piazza del Campo | LA DIRETTA

Conto alla rovescia per il Palio di Siena del 2 luglio 2022. La diretta tv - per la prima volta su La7, telecronaca di Pierlugi Pardo - sta raccontando le fasi di avvicinamento alla mossa che vede solo otto contrade dopo l'esclusione di Istrice e Civetta. Alle 19 il drappellone – in questa occasione realizzato da Emma Sergeant – è stato issato sul Palco dei Giudici mentre si effettua la sbandierata finale, detta “della Vittoria” dei diciassette alfieri di tutte le Contrade. Mossa piuttosto complicata. Dopo quattro false partenze esce la contrada del Leocorno: il cavallo zoppica. Alla quinta falsa partenza cade il fantino del Bruco. Situazione mai vista in epoca moderna con sole sette contrade in Piazza del Campo. Viene allontanata anche la contrada del Bruco: era rimasto solo il cavallo scosso a causa dell'infortunio del fantino. Solo sei dunque le contrade in Piazza.

L’Oca è la contrada che ha vinto più volte il Palio (65), ma non è in Piazza oggi. Tra le contrade in gara è la Chiocciola che non vince da più tempo il Palio (lultima volta era il 16 agosto 1999). Prima dello stop per due anni causa Covid, l'ultimo Palio dedicato alla Madonna di Provenzano lo aveva vinto la Giraffa con Giovanni Atzeni detto Tittia in sella a Tale e Quale. Lo stessoAtzeni completò un 2019 per lui memorabile vincendo anche il Palio del 16 agosto, dedicato alla Madonna dell'Assunta: il quel caso tuttavia trionfò in sella a Remorex per la contrada della Selva.

