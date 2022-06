Palio di Siena, il Corriere in edicola con uno speciale di 32 pagine: tutto sulla Festa

28 giugno 2022 a

Torna il Palio, e il Corriere di Siena torna in pista in forze per non perdere neanche un istante della grande Festa senese, ritrovata dopo due anni di pandemia. Da domani, giorno della Tratta e prima fase fondamentale per indirizzare le sorti della Carriera, il quotidiano sarà in edicola con uno speciale di 32 pagine per analizzare il possibile lotto di cavalli, le motivazioni dei fantini, le possibili monte a poche ore dall’assegnazione dei barberi e le ultime, clamorose novità sul cambio di mossiere. E poi i battesimi della Chiocciola, un ricordo di Andrea Mari detto Brio, curiosità, interviste e racconti legati alla storia del Palio.

Palio, il cencio ricorda opere del passato. Ecco le contrade che le vinsero

