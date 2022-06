Palio di Siena, Renato Bircolotti nuovo mossiere dopo l'indisponibilità di Bartolo Ambrosione

28 giugno 2022 a

Renato Bircolotti è il nuovo mossiere del Palio di Siena del 2 luglio 2022. La Giunta Comunale ha dovuto procedere alla nomina a seguito dell’improvvisa indisponibilità - per motivi personali - di Bartolo Ambrosione a ricoprire questo incarico. "Renato Bircolotti ha competenza e professionalità e sarà all’altezza dell’incarico” ha detto il sindaco di Siena, Luigi De Mossi.

“E’ stato Bircolotti negli ultimi anni, a svolgere l’incarico di mossiere all’interno del protocollo equino durante gli addestramenti a Mociano e le corse a Monticiano. Ha una comprovata esperienza ed elevata professionalità in questo ruolo e conosce bene le dinamiche del Palio. Non è la prima volta nella storia della nostra festa di popolo che avviene un avvicendamento del genere il Comune di Siena, quale ente organizzatore del Palio, non si è fatto trovare impreparato, fermo restando l’unanime parere favorevole espresso dai Capitani delle Contrade partecipanti al Palio per la nomina di Renato Bircolotti” ha aggiunto il primo cittadino.

“Bartolo Ambrosione ha espresso l’improvvisa indisponibilità per motivi personali a ricoprire l’incarico di mossiere, subito comunicato a questa amministrazione per vie brevi. Lo ringrazio per l’estrema professionalità, il rispetto e l’affetto dimostrati alla città di Siena e al Palio” conclude De Mossi. Bircolotti è originario di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo.

