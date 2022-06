Verso il Palio, i fantini muovono le ultime pedine per la Carriera. Per Gingillo è il momento del salto di qualità, Zedde può diventare il terzo big di riferimento

Eleonora Mainò 25 giugno 2022 a

Il conto alla rovescia verso il ritorno del Palio si assottiglia sempre di più e all’orizzonte si staglia un lotto di cavalli diverso da quello con tanti soggetti esperti, come invece era stato prospettato, quasi richiesto, negli ultimi mesi. In questi scenari, come si muoveranno i fantini?

Giovanni Atzeni

Tittia aveva chiuso il 2019 con due vittorie. Assoluto dominatore della vicenda Palio, pur essendosi imposto in due contrade tranquille e senza rivali, con tutti i full optional della situazione, ciò gli avrebbe permesso di approcciarsi al 2020 con grande fiducia anche da parte delle consorelle più grosse e a digiuno da tanto tempo. Il Covid lo ha rallentato, ma nel frattempo la sua scuderia si è trasformata nel team Atzeni, ha vinto ovunque con angloarabi allevati da lui e ha usato la pandemia per portarsi avanti nel futuro. Ha aumentato i suoi agganci fuori da Siena, ha allargato le vedute e arriva a luglio 2022 come il big con più vittorie alle spalle, la figura più importante di Provenzano, di riferimento, ruolo non scalfito dal fatto che le contrade a lui vicine sono poche. Se le situazioni non dovessero portarlo primo al bandierino, è capace di ragionare per guadagnare crediti importanti per agosto.

Jonatan Bartoletti

In assoluto è quello che si è fatto vedere meno. Poco incline alla provincia e distante dall’ippica, favorito dal lotto che si è creato, Scompiglio arriva al Palio sicuro e tranquillo: ha 5 vittorie alle spalle, è il secondo big di riferimento, ha diverse contrade che non ha mai cambiato da inizio carriera, a cui se ne è aggiunta qualcuna di spessore. E’ restio alla politica paliesca, non ha nessuno da piazzare e si può ipotizzare che sarà il primo a scegliere e che prenderà una decisione di garanzia in base al cavallo.

Giuseppe Zedde

Gingillo è il big più lontano dal Palio di Siena in termini di tempo, visto che nel 2019 è rimasto fermo per squalifica. A ora, senza i cavalli assegnati, è quello con più motivazioni. Ci si aspetta il salto da lui: il terzetto dei big è stato mutilato dal destino, e da subito è stato individuato lui per ricoprire il ruolo rimasto vuoto. In questi anni si è dedicato alla provincia, mantenendo le sicurezze e facendo vedere non solo le sue capacità tecniche, ma anche di essere uno capace in maniera molto raffinata di fare il Palio contro.

Carlo Sanna

Il sentore è che per lui sia l’anno giusto nel grande gioco del Palio. Tra i fantini titolati è quello che si è fatto vedere di più, l’anno scorso ha coperto tutta la provincia, e ha anche perfezionato le doti a sella, ottenendo il salto di categoria con la possibilità di correre anche in categoria fantini e non solo gentleman. Quello che ha imparato in ippodromo lo ha messo a frutto, e anche chi non ama i fantini delle regolari ha visto cose che hanno permesso di ricredersi. Finora nelle prove importanti in provincia si è visto un Brigante un po’ cambiato, più determinante. Se sarà anche determinato, sarà il suo anno.

Federico Arri

Astro nascente, è improvvisamente sparito da tutti i valzer delle monte. Perché? Le risposte potrebbero essere tante, ma sarebbe un peccato non vedere Ares al canape il 2 di luglio, perché tra i fantini con meno esperienza è sicuramente quello che ha più classe per piazza del Campo.

Elias Mannucci

Se c’è un altro candidato a un’annata importante, è Turbine. Su di lui scommette una contrada senza se e ma, e ha aperte anche tante altre porte. La sensazione è che abbia fatto il salto dall’essere montato come un giovane all’essere un’alternativa di lusso ai grandi big

Valter Pusceddu

L’ultimo allievo dei grandi fantini degli anni Settanta e Ottanta, l’unico sopravvissuto ancora in attività sul tufo di una certa generazione. Bighino ha 24 anni di carriera alle spalle, tra tutti è quello che senza dubbio conosce in maniera più profonda ed efficace la Festa. Radio Palio lo mette da tempo al centro di movimenti importanti, la sua scelta su quale giubbetto indossare sarà quella più determinante dopo quelle di Tittia Scompiglio e Gingillo. Anzi, potrebbe anche risultare più importante delle loro.

Stefano Piras

Il grosso infortunio di aprile sembra alle spalle, le sue capacità a cavallo sono ben visibili e ormai note, sicuramente è una delle figure più penalizzate dalla corposa estrazione di maggio. Scangeo può essere un’alternativa validissima su cavalli non di prima fascia in contrade a cui il suo big di riferimento strizza l’occhio.

Dino Pes

Difficile pensare che Velluto non sia a cavallo. Una scelta che sarebbe giusta e meritata. E’ un uomo di fiducia, capace di fare diversi tipi di Palio. In un plateau di contrade come quelle che corrono, può essere un valore aggiunto.



Sebastiano Murtas e Francesco Caria

Grandine e Tremendo hanno portato avanti, soprattutto in questa stagione, il lavoro per far capire di essere pronti, affidabili ed estremamente concentrati. Sono, nella seconda fascia, tra i più graditi dal gruppo delle 10 che si è creato. I loro nomi sono destinati a circolare molto il pomeriggio del 29, quando si saranno assestati i big.

Andrea Coghe ed Enrico Bruschelli

Per i due figli d’arte è un Palio fondamentale per dimostrare qualcosa e rimanere aggrappati al giro, soprattutto perché ad agosto rientrerà Giosuè Carboni e i posti diminuiranno. Tempesta si è visto poco, Bellocchio ha dimostrato qualcosa in più e si è candidato al ruolo di cattivo. Entrambi hanno bisogno anche della fortuna degli incastri, a cavalli dati. Hanno diversi contatti, ma ad oggi non hanno la certezza di esserci.

I giovani

Quanto detto per Tempesta e Bellocchio vale a maggior ragione per chi ancora non ha debuttato. Il Palio di luglio apre spiragli che nell’immediato futuro potrebbero non esserci più. Impossibile pensare che, tra luglio e agosto, nessuno chiami Michel Putzu, Federico Guglielmi, Antonio Mula e Mattia Chiavassa, anche solo per una prova. Il lotto che si prospetta per Provenzano potrebbe, nella sua apparente opacità, avere almeno il pregio di dare a qualcuno di loro la possibilità di ottenere il soprannome.

