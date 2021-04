Palio di Siena, Cianchino: "Io sono ottimista"

27 aprile 2021 a

Le norme portano a escludere la disputa del Palio di luglio, anche quello di agosto sembra a forte rischio, un eventuale Straordinario a settembre o ottobre resta ancora nel campo delle ipotesi. Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, si è dato tempo fino a metà maggio per valutare la situazione, poi prenderà una decisione per l'annata paliesca 2021, nel frattempo dal 4 maggio prenderà il via il circuito di addestramento a Mociano e a Monticiano per i cavalli ammessi al protocollo.

De Mossi: "Per il Palio aspettiamo indicazioni dal governo ma vogliamo farci trovare pronti"

In questo quadro denso di punti interrogativi, Salvatore Ladu detto Cianchino non perde la speranza di poter calpestare il tufo. “Sono sempre stato ottimista di natura – spiega l'otto volte vincitore tra il 1978 e il 1996 – e lo sono anche adesso. Quindi penso e dico che già aver visto le visite al Ceppo è qualcosa di bello e di positivo perché si è avvertito lo spirito contradaiolo e paliesco. Siamo stati fermi per un anno a causa del Covid, stiamo ancora vivendo i frangenti della pandemia, ma vedere così tanti cavalli alla clinica veterinaria è una bella cosa. Siena ha bisogno di questo, pian piano spero di poter dire che si sta tornando nella giusta direzione”.

“In questo momento – prosegue Cianchino – i fantini sono vittime della situazione, esattamente come i contradaioli. Purtroppo lo scenario che stiamo vivendo ha coinvolto anche loro, nel frangente attuale restano tante speranze. Ma i fantini non hanno certamente trascurato l’allenamento, la loro serietà e il loro impegno sono costanti. Manca la competizione, che è importante, ma credo che, per chiunque, vincere il primo Palio che si correrà dopo il Covid sarà una bellissima sensazione. Tutti adesso hanno una grande voglia e un'enorme adrenalina. Anche io non vedo l’ora che la Festa riprenda i propri colori. Vedo tutti nelle giuste e migliori condizioni. i cavalli sono comunque al top della forma e i fantini stanno bene. Si ripartirà con calma, con cautela e con responsabilità".

L'avvocato del Comune e del Consorzio per la tutela: "Animalisti querelati per difendere la senesità"

