Palio di Siena, Alexa fa il countdown

Sulla disputa dei due Palii, il 2 luglio e il 16 agosto, nessuno sa niente. L'emergenza Coronavirus e il precedente del 2020 non danno spazio a previsioni o a certezze, l'argomento verrà affrontato in primavera, quando il quadro della pandemia e delle vaccinazioni sarà più chiaro.

Palio di Siena, il rettore del Magistrato delle contrade: "Decideremo a primavera"

C'è chi spera, chi è certo che se ne riparlerà nel 2022 e chi, magari, uno spiraglio per una Carriera, magari a settembre, lo lascia aperto. E poi c'è Alexa, che non ha dubbi: si correrà. Per la precisione, a oggi (5 febbraio), tra 147 giorni in onore della Madonna di Provenzano e tra 192 per onorare l'Assunta. Un'iniezione di ottimismo dal mondo della tecnologia, che non cade vittima del Covid-19 e si basa solo su numeri, algoritmi, calcoli. Nel servizio di Amazon, famoso in tutto il mondo, usato da milioni di persone e presente anche in moltissimi film come un accessorio ormai indispensabile, quasi ovvio, nelle case (soprattutto americane....), adesso c'è anche il countdown per quando verranno tesi i canapi per il batticuore più grande. Un vero conto alla rovescia che riguarda il 2 luglio e il 16 agosto, che ovviamente diminuisce da un giorno all'altro, si chiude col nitrito dei cavalli e regala frasi incoraggianti come "Coraggio, passerà presto", oppure "torneremo ad abbracciarci".

Nel gergo, tale servizio si chiama Skill. Per attivarlo, si deve andare nella sezione, appunto, delle Skill, cercare Palio di Siena nella finestra con la lente di ingrandimento e selezionare. Ogni volta che uno vuole ascoltare la voce, sintetica ma riconoscibile, che dice quanto manca alla fatidica uscita dall'Entrone, deve dire "Alexa, apri countdown Palio". E subito la notizia si diffonde, magari per scaldare un po' il cuore quando proprio l'attesa di decisioni ufficiali sembra intollerabile. A creare tutto ciò è stato Fabrizio Gabrielli, in "arte" Pistakkioseo. Davvero un bel lavoro, che strappa un sorriso, ma suscita anche ammirazione. Si può lasciare una recensione alla sua Skill, ma anche fargli i complimenti direttamente su Telegram scrivendo a @pistakkiobot o @pistakkio

