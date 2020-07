Palio di Siena, la festa dei Tabernacoli e il Minimasgalano si fanno

15 luglio 2020 a

La festa dei Tabernacoli si farà. E anche il Minimasgalano. Il via libera è arrivato dal Magistrato delle contrade, che si è riunito e ha espresso il volere dei priori delle diciassette contrade di provare a vivere questi due momenti emozionanti e significativi in un anno privo di eventi palieschi. Fermo restando che verranno fatte prima di poter essere certi che i due appuntamenti potranno esserci davvero

“Per i tabernacoli – dichiara il rettore Claudio Rossi – ogni contrada può organizzarsi come meglio crede, magari con turni di bambini e ragazzi per rispettare le norme sul distanziamento. Rimane da capire invece se sarà possibile, e nel caso come, organizzare le tradizionali cene nei rioni in concomitanza con l'evento. Credo che, se riusciremo a vivere questo momento, avrà un significato ancora più intenso del solito.

Sul Minimasgalano, invece, "ci sono alcuni punti interrogativi. In primo luogo dobbiamo capire fino a quando verrà prorogato a livello nazionale lo stato di emergenza, poi da Roma ci arriveranno indicazioni sul comportamento da tenere nei prossimi mesi. Al momento è difficile sbilanciarsi. Nelle contrade i ragazzi si stanno allenando, poi l’effettuazione o meno potrebbe non dipendere da noi"