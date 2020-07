Palio di Siena, obiettivo 2021 per Porto Alabe

12 luglio 2020 a

a

a

“Porto Alabe potrebbe correre il Palio anche nel 2021". Parola di Fabrizio Brogi, il proprietario del barbero due volte vincitore. "Nonostante l’età che avanza - chiarisce - il cavallo gode di ottima salute. Vedremo come trascorrerà l’inverno e, se starà bene, lo riporteremo anche l’anno prossimo in Piazza del Campo. So bene che avrà 13 anni, ma Panezio corse la sua ultima Carriera a 16”. Il sogno, dunque, è di vedere ancora sul tufo il sauro di 12 anni, uno dei grandi protagonisti delle ultime annate superando l’etichetta di eterno piazzato che gli era stata appiccicata addosso.

Il sindaco De Mossi: "Palio straordinario? Se la situazione sanitaria non imporrà il distanziamento, non mi tirerò certo indietro"

"Se sarà in forma - prosegue Brogi - potrà correre benissimo, ha esperienza e grandi doti. Se poi volessero fare uno Straordinario in questo 2020, l’importante è che la decisione venga presa entro la metà di agosto: in due mesi, un cavallo lo si allena e lo si prepara per la Piazza".