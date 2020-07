Monte dei Paschi e Magistrato delle contrade rinnovano l'accordo per la convenzione al credito

01 luglio 2020 a

E' stato rinnovato l’accordo fra il Magistrato delle contrade e il Monte dei Paschi relativo alla convenzione al credito. Nelle prossime ore la cosa sarà resa ufficiale e, secondo indiscrezioni. dovrebbe esserci un rafforzamento della convenzione stessa. Importante il contributo dell’amministrazione comunale, con il sindaco luigi De Mossi che ha seguito da vicino tutte le fasi che hanno portato a un’ulteriore valorizzazione del rapporto fra Rocca Salimbeni e i diciassette rioni. Un segnale importante, oltretutto in un periodo non semplice per l’economia cittadina e anche per le tutte le consorelle, vista anche l’emergenza legata al Coronavirus che ha messo a dura prova tutto il mondo del Palio.