TELEVISIONE

Gli 80 anni di Guccini, la diretta social per festeggiarlo. Il video di "Dio è morto"

Il 14 giugno Francesco Guccini compirà 80 anni. Per l’occasione Modena, sua città natale, ha deciso di festeggiarlo con una diretta online in programma oggi alle 18 grazie. Lo streaming sarà infatti trasmesso sui canali social “Città di Modena” del Comune e “BPER Forum Monzani”. L’occasione sarà utile sia per fargli auguri ma anche per presentare in anteprima nazionale “Non so che viso avesse”, ...