Ad Asti è stato presentato ricorso contro la sentenza, emessa nel dicembre 2019, che aveva visto tutti assolti i 19 imputati per presunti episodi di doping relativi l’edizione del settembre 2014 del Palio. Tra i nomi coinvolti ce ne sono alcuni molto noti a Siena, come Luigi ed Enrico Bruschelli, Alessio Migheli, Giuseppe Zedde, Antonio Villella, Mario Cottone, Gianluca Fais e Alessandro Chiti. Gli imputati dovevano rispondere dell’accusa di maltrattamento di animali in quanto avrebbero somministrato ai cavalli farmaci nocivi, come antinfiammatori e cortisonici sequestrati nelle varie stalle e scuderie alla vigilia della corsa. Il giudice Elisabetta Chinaglia non aveva accolto le ragioni dell'accusa, rappresentata dal pm Laura Deodato, che adesso ha deciso di ricorrere in appello.