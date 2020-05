Francesco Cillerai è stato confermato governatore dell’Oca con 238 voti su 331 schede valide. Si tratta del 72% dei contradaioli che, malgrado il periodo di emergenza per il Coronavirus, hanno affollato le stanze della sede museale in gran numero. "Sono soddisfatto del risultato - spiega l'onorando - e lo dedico al popolo di Fontebranda. L’auspicio è di vivere nei prossimi anni tante soddisfazioni e di portare a termine una serie di progetti, come i lavori di ristrutturazione della società Trieste, il rinnovo delle monture del giro e rivedere il percorso museale. Come tutte le contrade, abbiamo sempre nuovi oggetti da esporre, e tra questi anche un quadro del Seicento che abbiamo recentemente acquistato"

Nell'occasione, sono state elette anche altre cariche, tutte con ampio consenso: Michele Lenzini è provicario addetto all’organizzazione, Jacopo Brizzi provicario al culto. E’ cambiato un cancelliere, che sarà Jacopo Salvini. Elio Mancusi diventa archivista, Daniele Pepi torna a fare il provveditore, nel ruolo di camerlengo è confermato Marco Nardi.