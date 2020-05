Fantini, proprietari di cavalli, allenatori e appassionati di ippica: tutti in piazza del Campo, davanti al Palazzo comunale, per chiedere rispetto per il loro mondo. Anche Siena, questa mattina (21 maggio), ha aderito alla manifestazione nazionale che ha lo scopo di sensibilizzare il governo in modo che riprendano al più presto le corse in ippodromo su tutto il territorio italiano. I partecipanti hanno dato vita a un flashmob statico e hanno srotolato i loro cartelli, sui quali si leggevano frasi come "Vogliamo certezze", "Siena per l'ippica", "Subito in pista", "Pronti a correre", "Non invisibili" e altri slogan del medesimo tono. Tra i volti noti, anche Gigi Bruschelli detto Trecciolino. I manifestanti hanno anche ricevuto la solidarietà dell'assessore delegato alla giustizia paliesca Alberto Tirelli.